Народный календарь 26 февраля празднует Светлый день (он же Мартынов день), когда самое главное – сделать уборку в доме и заодно "расчистить" мысли.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Народный календарь 26 февраля празднует Светлый день (он же Мартынов день), когда самое главное – сделать уборку в доме и заодно "расчистить" мысли.