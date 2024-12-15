Пушков назвал генсека НАТО Рютте пропагандистом

ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте пропагандистом, потому что тот использует тезисы о якобы "российской угрозе" ради денег.
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