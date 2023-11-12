Минцифры: В России заблокируют сервисы VPN, но не все

В России готовятся заблокировать сервисы VPN. Как пояснили в Минцифры, под запрет попадут только те из них, которые представляют реальную угрозу безопасности функционирования интернета, пишет «РИА Новости» со ссылкой на разъяснения, которые подготовили в ведомстве.