Минцифры: В России заблокируют сервисы VPN, но не все

В России готовятся заблокировать сервисы VPN. Как пояснили в Минцифры, под запрет попадут только те из них, которые представляют реальную угрозу безопасности функционирования интернета, пишет «РИА Новости» со ссылкой на разъяснения, которые подготовили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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