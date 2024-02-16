«Роскосмос» перенесет запуск «Марафона-IoT»

Запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей серии «Марафон-IoT», которая входит в проект «Сфера», перенесли для дополнительных проверок программного обеспечения, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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