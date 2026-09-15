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Строительство 21 века

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Как я выбирала дизайн ванной: семь реальных проектов, которые изменили моё отношение к ремонту

Как я выбирала дизайн ванной: семь реальных проектов, которые изменили моё отношение к ремонту

Ванная комната долгое время казалась мне помещением сугубо утилитарным. Ну правда, что там можно придумать: плитка, сантехника, полотенцесушитель — и готово.

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