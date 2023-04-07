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Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ понесут колоссальные потери в ходе контрнаступления

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ понесут колоссальные потери в ходе контрнаступления

Вооруженные силы Украины понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления. Такое мнение выразил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

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