Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ понесут колоссальные потери в ходе контрнаступления

Вооруженные силы Украины понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления. Такое мнение выразил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».