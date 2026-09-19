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Мировое обозрение

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Памфилова отреагировала на активность «отбросов»: предателям России дороги назад нет

Памфилова отреагировала на активность «отбросов»: предателям России дороги назад нет

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила с жестким заявлением в адрес тех, кто покинул Россию и пытается критиковать ее из-за рубежа.

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