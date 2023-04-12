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России нужны те, кто готов ползком пересекать линию фронта

Минутка         совпадений. Вчера  и  позавчера   мы     упоминали  в   своих  постах   широко  известного  в  узких    кругах  го-на   Андрея  Медведева,      журналиста,  который  постоянно       пишет,  что  надо  не  мигрантов  завозить,    а  русских  репатриировать,     что  многие    русские,  в том  числе   из   европки,    хотят  вернуться  домой,     но  не    могут,  потому  что   их  злые     чиновники-бюрократы  заставляют  собирать  какие-то там      бумажки!Почти  год  тому      назад   одна  из  моих    читательниц   в  комментариях  написала:"Выезжать в Россию есть смысл тем, кто для этого созрел.

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