России нужны те, кто готов ползком пересекать линию фронта

Минутка совпадений. Вчера и позавчера мы упоминали в своих постах широко известного в узких кругах го-на Андрея Медведева, журналиста, который постоянно пишет, что надо не мигрантов завозить, а русских репатриировать, что многие русские, в том числе из европки, хотят вернуться домой, но не могут, потому что их злые чиновники-бюрократы заставляют собирать какие-то там бумажки!Почти год тому назад одна из моих читательниц в комментариях написала:"Выезжать в Россию есть смысл тем, кто для этого созрел.