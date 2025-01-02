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RT Russia

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Названы самые вредные и опасные новогодние сладости для детей

Названы самые вредные и опасные новогодние сладости для детей

Старший преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Юрченко назвала в беседе с RT самые вредные и опасные новогодние сладости для детей.

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