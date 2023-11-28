Ракова: в Москве закупили 1200 дефибрилляторов-мониторов для машин скорой помощи

В Москве для автомобилей скорой помощи закупили 1200 современных дефибрилляторов-мониторов. Это позволит врачам быстрее и эффективнее помогать пациентам в экстренных ситуациях, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.