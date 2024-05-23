Турецкие моторные масла Lubex: профи рекомендуют

Сизый дым из выхлопной трубы, сигнализирующий в лучшем случае о задубевших от высоких нагрузок маслосъемных колпачках, а в худшем – о закоксовке ДВС, тоже быстро научит обращать внимание на качество моторного масла и его ходимость.