Прыгунья Ласицкене выступила против кандидатуры Коу на пост главы МОК

причина — предвзятое управление World Athletics.фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»--> Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает, что глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу не достоин стать новым главой МОК.
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