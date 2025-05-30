Новости СВО: новый раунд переговоров, американец просит убежище у Путина, битва дронов

Сначала, осудите укрожопого Беспарточного, а потом, судя по его поведению в зоне, решать, не двурушник ли он.

Пульхерия Djem

Так ,если погранец,то в наступлениях не принимал участие? Стоял охранял? Конечно, проверять надо всех, среди них обязательно будут засланцы. А этого пусть тётя в пиндоссию и забирает.Оно нам не надо,даже ,если ни в чём не виновен. Родная кровь - пусть воссоединяются.