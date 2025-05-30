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Новости СВО: новый раунд переговоров, американец просит убежище у Путина, битва дронов

Новости СВО: новый раунд переговоров, американец просит убежище у Путина, битва дронов

БлокнотРУ Новости фронта СВО сегодня 28 мая 2025 года. Новый раунд переговоров Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором объявлении нового раунда переговоров с Украиной.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Сначала, осудите укрожопого Беспарточного, а потом, судя по его поведению в зоне, решать, не двурушник ли он.
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10 час.
Пульхерия Djem
Так ,если погранец,то в наступлениях не принимал участие? Стоял охранял? Конечно, проверять надо всех, среди них обязательно будут засланцы. А этого  пусть тётя в пиндоссию и забирает.Оно нам не надо,даже ,если ни в чём не виновен. Родная кровь -  пусть воссоединяются.
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9 час.
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