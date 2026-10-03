«Краснодар» разгромил «Ростов» в товарищеском матче

Сегодня, 3 октября, в Ростове-на-Дону состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и «Краснодаром».Сегодня, 3 октября, в Ростове-на-Дону состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и «Краснодаром».