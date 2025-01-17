Экономист Колташов: рекордный разрыв между бедными и богатыми в РФ можно снизить

Росстат сообщил о рекордном росте разрыва между бедными и богатыми россиянами в 1500%. Это связано с фундаментальными экономическими факторами, а снизить дисбаланс можно лишь за счет поднятия достатка бедных слоев населения, в том числе с помощью роста зарплат, заявил экономист Василий Колташов Общественной Службе Новостей.