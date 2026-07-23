В России объяснили удары ВСУ по гражданским объектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по гражданским объектам не из-за военной необходимости, а из-за того, что их легче поразить, а также для демонстрации активности западным кураторам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.