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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Рыбин: «У Никишина все козыри на руках, проблем с новым контрактом в НХЛ не будет. Он в самом начале пути, но уже выиграл Кубок Стэнли»

Бывший нападающий клубов Fonbet КХЛ Максим Рыбин оценил перспективы Александра Никишина в НХЛ. Российский защитник « Каролины » стал ограниченно свободным агентом 1 июля.

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