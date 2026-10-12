Президент European Aquatics: нет стран, которые против участия России в соревнованиях

Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва рассказал, что среди участников организации нет стран, которые выступают против участия российских спортсменов.
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