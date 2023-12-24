БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 302 подписчика

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Свежие комментарии

  • Василий Никитин
    Молодцы, ребята. Бей фашистов!!!Одесские партизан...
  • Oleg Ivanov
    И уподобиться хохлонацикам? Если и ликвидировать,то конкретных деятелей, тех, кто замаран кровью и отдавал преступные...Одесские партизан...
  • михаил РЫНДИН
    ТАК ДЕРЖАТЬ А ЗА ОДНО И САМИХ БАНДЕРОВЦЕВ НАДО И ЖДУНОВ ПРОСТО ВЫРЕЗАТЬ  ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИОдесские партизан...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 24.12.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 24.12.2023

СОРОК ПРИЛЁТОВ ПО МАЛЕНЬКОМУ СЕЛУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. РОКОВОЙ СНАРЯД ПРОБИЛ ЖИЛОЙ ДОМ Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о мощном обстреле села Алексеевка.

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Комментарии
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Модест
Что-то не пойму, говорят, что у хохлов дефицит снарядов. А они лупят со всей дури по какой-то деревне сорка снарядами крупного калибра. Это примерно 3 миллиона на наши деньги в никуда. Эффект почти нулевой, ну порвали провода, побили стёкла и случайно попали в селянина. Что у этих поросят в голове? А если ответка прилетит? Неужели у них даже чувство самосохранения отсутствует?
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17 час.
МИ
Михаил Игнатов
Надо лишить звания Народного артиста России Киркорова в назидание всем любителям богомерзости.
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14 час.
татьяна кирк
У нас только Бастрыкин, Хинштейн и Миронов  защищают россиян от наглых &quot;гостей&quot;?  А что президент, их не слышит ? Какого лешего  эти приезжие  суют нос в наши традиции ?    Почему родители  русских  детей  не заткнут рты этим  мерзавцам ?  В чужой стране наводят свои порядки !   Да где же, в конце концов, хотя бы подобие власти ? Да за отца троих детей, героя СВО надо ставить к стенке !  Судить их по закону военного времени, кстати, как и этих уродов-&quot;звёзд&quot; . После этого шабаша на следующий день НТВ показал док. фильм об этом уроде  Киркорове :  ах! какой хороший папа !  Когда вышвырнут министра культуры ? Эта особа каким образом до сих пор занимает чужое место ?  Какой министр- такая и культура . Тьфу.....
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12 час.

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