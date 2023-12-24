ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 24.12.2023

Что-то не пойму, говорят, что у хохлов дефицит снарядов. А они лупят со всей дури по какой-то деревне сорка снарядами крупного калибра. Это примерно 3 миллиона на наши деньги в никуда. Эффект почти нулевой, ну порвали провода, побили стёкла и случайно попали в селянина. Что у этих поросят в голове? А если ответка прилетит? Неужели у них даже чувство самосохранения отсутствует?

татьяна кирк

У нас только Бастрыкин, Хинштейн и Миронов защищают россиян от наглых "гостей"? А что президент, их не слышит ? Какого лешего эти приезжие суют нос в наши традиции ? Почему родители русских детей не заткнут рты этим мерзавцам ? В чужой стране наводят свои порядки ! Да где же, в конце концов, хотя бы подобие власти ? Да за отца троих детей, героя СВО надо ставить к стенке ! Судить их по закону военного времени, кстати, как и этих уродов-"звёзд" . После этого шабаша на следующий день НТВ показал док. фильм об этом уроде Киркорове : ах! какой хороший папа ! Когда вышвырнут министра культуры ? Эта особа каким образом до сих пор занимает чужое место ? Какой министр- такая и культура . Тьфу.....