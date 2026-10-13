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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин о «Тракторе»: «На рынке есть хороший тренер Николай Заварухин, который мог бы возглавить команду. Сейчас она не на том месте, на котором должна находиться»

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин порассуждал на тему выступлений « Трактора » в нынешнем сезоне КХЛ.

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