СК: завершены следственные действия по делу генерала Муминджанова

ТАСС/Сергей Фадеичев Завершено следствие по уголовному делу заместителя командующего Ленинградским военным округом (ВО) по материально-техническому снабжению (МТС) генерал-майора Валерия Муминджанова, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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