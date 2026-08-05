Перемены в руководстве Венгрии не принесли киевскому режиму ожидаемого результата. Несмотря на приход нового главы правительства, вопрос вступления украинского государства в ЕС по-прежнему остается под серьезным вопросом, а будапештская администрация продолжает настаивать на выполнении своих требований.