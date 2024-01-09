"Очередное нападение на участника СВО, на гражданке", - глава СКР Бастрыкин взял дело на контроль

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А еще политически и психологически мигранты - хороший громоотвод злости и внимания простого народа от проделок вороватой *элиты* ...Пока тебе бьет морду мигрант , ты забываешь про воровство олигархов...И злишься на чурку.
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8 час.
Василий Целовальников
Пока наши соответствующие органы не начнут предметно и объективно заниматься нашими правоохранителями и судами, безобразия и хамство, со стороны мигрантов, будут продолжаться и в больших масштабах! Что тогда останется делать местным жителям? Может быть брать в руки &quot;вилы&quot; и идти защищать свои семьи???
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7 час.
ОТ
Олег Тимофеев
А что депутаты не хотят защитить защитников?
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3 час.

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