"Очередное нападение на участника СВО, на гражданке", - глава СКР Бастрыкин взял дело на контроль

А еще политически и психологически мигранты - хороший громоотвод злости и внимания простого народа от проделок вороватой *элиты* ...Пока тебе бьет морду мигрант , ты забываешь про воровство олигархов...И злишься на чурку.

Василий Целовальников

Пока наши соответствующие органы не начнут предметно и объективно заниматься нашими правоохранителями и судами, безобразия и хамство, со стороны мигрантов, будут продолжаться и в больших масштабах! Что тогда останется делать местным жителям? Может быть брать в руки "вилы" и идти защищать свои семьи???