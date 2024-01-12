Сергунина: востребованность московских онлайн-сервисов для бизнеса выросла втрое

С 2020 года московские онлайн-сервисы для малого и среднего бизнеса стали востребованнее в три раза. С их помощью предприниматели могут дистанционно зарегистрировать фирму, проверить контрагента или изучить городские меры поддержки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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