Приметы и поверья на сегодня, 17 января 2024 года, расскажут о погоде на оставшиеся зимние дни Дмитрий СавенковСо времен давних зимних дней, среди народа распространен увлекательный праздник Зосима-пчельник, сопровождающийся своими уникальными погодными приметами и старинными верованиями.