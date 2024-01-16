Приметы и поверья на сегодня, 17 января 2024 года, расскажут о погоде на оставшиеся зимние дни Дмитрий СавенковСо времен давних зимних дней, среди народа распространен увлекательный праздник Зосима-пчельник, сопровождающийся своими уникальными погодными приметами и старинными верованиями.
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