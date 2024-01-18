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Тайваньские выборы и китайские проблемы

Тайваньские выборы и китайские проблемы

© AFP2023 / ALASTAIR PIKE Ростислав Ищенко Китайские (материкового Китая – КНР) эксперты абсолютно точно предсказали результат выборов на Тайване.

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