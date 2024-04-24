В Сочи автомобиль сбил подростка на велосипеде

Как сообщает «ЧП СОЧИ», 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mazda 3, при выполнении поворота налево не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с 14-летним велосипедистом, двигавшимся во встречном направлении.