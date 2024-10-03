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В сети появилось видео с «дорогой смерти» ВСУ в Курской области

В сети появилось видео с «дорогой смерти» ВСУ в Курской области

В сети появилось видео с так называемой дорогой смерти ВСУ, предположительно, в Курской области: на кадры попали скопления подбитой военной техники украинской армии, которая пыталась продвинуться в сторону Коренева.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
А где остальная техника?  Только один танк....
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