В сети появилось видео с «дорогой смерти» ВСУ в Курской области

В сети появилось видео с так называемой дорогой смерти ВСУ, предположительно, в Курской области: на кадры попали скопления подбитой военной техники украинской армии, которая пыталась продвинуться в сторону Коренева.
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