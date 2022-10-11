Конформизм: стадное чувство, подчинение сильному, тяга к толпе

Конформизм — это свойство личности, которое создаётся на основе убеждения «сила в толпе» и приводит к подчинению, слепому следованию авторитетному мнению, приспособленчеству и принятию невыгодных для себя, но признанным большинством решений.
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