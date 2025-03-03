TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Цымбал
    На снимке с верху видно, что двигаются они синхронно по льду, или глине... подталкивает их ветер, а что ещё? Ветер ме...Камни Долины Смер...
  • Виталий Гемберг
    Два раза про кладбище, считай одна тема, вилка и полосатая одежда. Автор где ещё две мерзости???5 отвратительных ...
  • Владимир Черемисин
    Вообще-то, птица пролетела не около женщины, а достаточно близко от 17 этажа.Фотограф случайно...

Ученые назвали простой способ снизить риск деменции на 41%. Достаточно 30 минут упражнений в неделю

Ученые назвали простой способ снизить риск деменции на 41%. Достаточно 30 минут упражнений в неделю

Всего 35 минут физической активности в неделю — и ваш мозг получит мощную защиту от деменции. Новое исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса доказало: даже минимальные нагрузки снижают риск старческого слабоумия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РОМАН Молчанов
Каждый день по пол часа разминки.
Ответить
22 час.
наверх