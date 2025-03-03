Ученые назвали простой способ снизить риск деменции на 41%. Достаточно 30 минут упражнений в неделю

Всего 35 минут физической активности в неделю — и ваш мозг получит мощную защиту от деменции. Новое исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса доказало: даже минимальные нагрузки снижают риск старческого слабоумия.
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