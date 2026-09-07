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Хроническое воспаление и его связь со старением: что может показать общий анализ крови

Хроническое воспаление и его связь со старением: что может показать общий анализ крови

Есть воспаление, которое невозможно не заметить. Высокая температура, боль, слабость — и вот организм буквально сообщает: со мной что-то происходит.

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