«Фанаты Путина»: в Британии раздражены визитом Уиткоффа и Кушнера в Москву

Американская дипломатия действует по принципу «количество важнее качества», предлагая Москве множество вариантов вместо одного проработанного плана.
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