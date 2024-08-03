Чемпионка Пацкевич: трансгендеры на ОИ должны соревноваться между собой

Толерантность на Западе существует на словах, а не на деле, сказала «Звезде» олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, комментируя скандал с выступлениями на Олимпиаде в Париже боксеров-трансгендеров.
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