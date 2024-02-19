Массовое ДТП с пострадавшими устроил братчанин без прав

Авария произошла в ночь с 17 на 18 февраля на перекрёстке автодороги «Вилюй» с улицей Пролетарской. Водитель «Ситроена» — 23-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, не уступил проезд «ВАЗ-21124» и врезался в него.