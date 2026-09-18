Саддик Бей продлил контракт с «Новым Орлеаном» на 55,5 млн долларов и 3 года

Как сообщает Шэмс Чарания, форвард Саддик Бей (27 лет, 203 см) и « Новый Орлеан » договорились о продлении контракта на 55,5 млн долларов и 3 года с трейд-кикером (бонусом при обмене).
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