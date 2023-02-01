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Израильский премьер Нетаньяху: Израиль изучает предоставление не только гуманитарной помощи Украине

Израильский премьер Нетаньяху: Израиль изучает предоставление не только гуманитарной помощи Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу CNN, что он изучает другие варианты поддержки Украины, помимо предоставления гуманитарной помощи.

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