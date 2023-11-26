«Red Bull делает машины под Ферстаппена? Бред!»: Джейк Деннис оценил болид RB19

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира в гонках электромобилей Формула Е британец Джейк Деннис, который является гонщиком развития Red Bull, опроверг слухи о том, что австрийский коллектив строит свои болиды под голландца Макса Ферстаппена.
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