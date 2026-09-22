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Как правильно подбирать сменку? Объясняет ортопед

Как правильно подбирать сменку? Объясняет ортопед

Что будет, если купить ребенку слишком маленькую или слишком большую обувь. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Unsplash Нога у ребенка растет не по дням, а по часам, и к сентябрю пара обуви, купленная еще весной, может быть уже мала.

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