Как правильно подбирать сменку? Объясняет ортопед

Что будет, если купить ребенку слишком маленькую или слишком большую обувь. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Unsplash Нога у ребенка растет не по дням, а по часам, и к сентябрю пара обуви, купленная еще весной, может быть уже мала.