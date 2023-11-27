Открылось голосование за лучшую игру 2023 года по версии зрителей The Game Awards 2023 — организаторы хотели сохранить интригу, но что-то пошло не такОрганизаторы церемонии награждения The Game Awards 2023 объявили о старте пользовательского голосования в номинации «Голос игроков».