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Дизен: НАТО отвергает дипломатию на фоне эскалации конфликта

Дизен: НАТО отвергает дипломатию на фоне эскалации конфликта

Военный эксперт из Норвегии Гленн Дизен проинформировал о том, что входящие в состав Организации Североатлантического Договора державы отказываются от использования дипломатии для снижения накала бушующего на территории Украины противостояния.

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