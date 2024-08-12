Дизен: НАТО отвергает дипломатию на фоне эскалации конфликта

Военный эксперт из Норвегии Гленн Дизен проинформировал о том, что входящие в состав Организации Североатлантического Договора державы отказываются от использования дипломатии для снижения накала бушующего на территории Украины противостояния.
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