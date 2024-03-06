Cumhuriyet: утечка из бундесвера показала, как Запад попытается "спасти" Украину

© РИА Новости Станислав Красильников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Обнародованный разговор немецких офицеров показал, как именно Запад планирует затянуть конфликт на Украине на фоне явного провала ВСУ, пишет Cumhuriyet.