Cumhuriyet: утечка из бундесвера показала, как Запад попытается "спасти" Украину

© РИА Новости Станислав Красильников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Обнародованный разговор немецких офицеров показал, как именно Запад планирует затянуть конфликт на Украине на фоне явного провала ВСУ, пишет Cumhuriyet.
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