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  • владимир рябченко
    а щё откачать воздух над трибалтикой, чтобы "агрессору" нечем было дышать...Подготовка Прибал...
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    Враг - США. Пиндосы главные,но сидят за лужей и смеются,как мы тут утюжим друг друга. Поэтому надо создать угрозу их ...Два полка НАТО уж...
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Cumhuriyet: утечка из бундесвера показала, как Запад попытается "спасти" Украину

Cumhuriyet: утечка из бундесвера показала, как Запад попытается "спасти" Украину

© РИА Новости Станислав Красильников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Обнародованный разговор немецких офицеров показал, как именно Запад планирует затянуть конфликт на Украине на фоне явного провала ВСУ, пишет Cumhuriyet.

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