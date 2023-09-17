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Mysl Polska: ВСУ оказались в «смертельной ловушке» под Работино

Mysl Polska: ВСУ оказались в «смертельной ловушке» под Работино

Украинские войска оказались в фатальной ловушке в районе Работино Запорожской области. Одним из факторов такой ситуации стали дополнительные резервы Вооруженных сил России, которые совершили мощную атаку, сообщило польское издание Mysl Polska.

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