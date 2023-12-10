Мохаммед Бен Сулайем: Наказать Ферстаппена и Red Bull за успех?Getty Images / Red Bull Content PoolПрезидента Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем дал понять, что считает странными призывы искусственным образом остановить доминирование Макса Ферстаппена и команды Red Bull Racing.
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