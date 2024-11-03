Бывший премьер-министр Молдавии: дестабилизации в стране не будет

Второй тур президентских выборов в Молдавии пройдет без грубых нарушений, а по их итогам дестабилизации не будет, уверен бывший премьер-министр республики, глава партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев 3 ноября, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии