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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта

Последними в эту стадию пробились «Атлетико», обыгравший «Интер» в 1/8 финала по сумме двух матчей (0:1, 2:1, 3:2 по пенальти), и «Боруссия», выбившая ПСВ (1:1, 2:0).

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