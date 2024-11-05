«Чего всех так бомбануло-то?»: рокер Кинчев прокомментировал отмену концертов в 2024 году

Из-за низких продаж билетов на концерты выступления пришлось перенести на 2025 год. Фанаты из Новосибирска, Екатеринбурга и Перми получили резкий комментарий от представителей группы с объяснением ситуации.
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