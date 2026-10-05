В австралийском университете подтвердили, что второй пилот Flydubai был их студентом

Представители RMIT подчеркнули, что лётчик не смог закончить обучение по технической специальности.Мельбурнский королевский технологический университет (RMIT) подтвердил, что предполагаемый нападавший на капитана рейса Flydubai был его бывшим студентом.
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