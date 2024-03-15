Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Москвичи смогут проголосовать, имея постоянную регистрацию в столице Как сообщил журналистам Александр Асафов, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, на данный момент уже свыше миллиона человек уже проголосовали на выборах в Москве, используя систему дистанционного электронного голосования.