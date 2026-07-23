Мотоциклист решил удивить пассажира, но техника не выдержала

На одной из дорог Ближнего Востока двое парней решили выполнить эффектный трюк на мотоцикле. Водитель поднял байк на заднее колесо, но в этот момент передняя часть мотоцикла не выдержала — колесо отсоединилось.
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