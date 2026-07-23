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Мотоциклист решил удивить пассажира, но техника не выдержала

Мотоциклист решил удивить пассажира, но техника не выдержала

На одной из дорог Ближнего Востока двое парней решили выполнить эффектный трюк на мотоцикле. Водитель поднял байк на заднее колесо, но в этот момент передняя часть мотоцикла не выдержала — колесо отсоединилось.

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