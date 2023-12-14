Жажда перемен и множество трансформаций: любовный гороскоп для Водолеев на 2024

Водолеи — самые непредсказуемые и загадочные представители воздушной стихии. Их переменчивое настроение в сочетании с большими амбициями и творческой жилкой нередко не оставляют места и времени на романтику.
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